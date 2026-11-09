Pourquoi parler français fait (encore) une sacrée différence

L'ancien Premier ministre roumain Dacian Ciolos est candidat au poste de Secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Il veut le soutien de la Suisse lors du sommet au Cambodge, les 15 et 16 novembre. Entretien exclusif.

Richard Werly Journaliste Blick

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Faut-il encore défendre la langue française dans le monde? La Suisse, troisième bailleur de fonds de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et actionnaire de référence de la chaîne TV5MONDE, a-t-elle intérêt à continuer d'investir dans une langue dont l'essentiel des locuteurs se trouve aujourd'hui en Afrique? Ces sujets seront au cœur du Sommet de la Francophonie, qui se tient au Cambodge, à Phnom Penh, les 15 et 16 novembre.

Pourquoi parler français fait-il encore une sacrée différence? Un homme pense avoir la réponse. Il s'agit de Dacian Cioloș, l'ancien Premier ministre roumain, candidat au poste de secrétaire général de l'OIF, face à la sortante rwandaise Louise Mushikiwabo et à deux autres candidates africaines. Il s'est exprimé au micro de notre podcast «Républick».

Dacian Cioloș, dites-nous franchement, pourquoi croyez-vous encore à l'importance de la langue française dans le monde?

Parce que la Francophonie, c'est mon histoire. Dans les années 90, quand la Roumanie s'est ouverte sur le monde, j'avais 19 ans. J'avais appris le français à l'école, comme beaucoup d'autres jeunes en Roumanie. Mais c'est grâce à la langue française que j'ai eu accès au monde. Pour visiter, pour mieux comprendre, pour poursuivre mes études. Le secrétaire général dirige l'OIF, qui est l'organisation politique, mais la Francophonie, c'est un réseau, parce qu'il y a aussi l'Agence universitaire de la Francophonie et TV5MONDE. Il y a l'Association internationale des maires francophones et l'Assemblée parlementaire de la Francophonie. Il y a aussi l'Université Senghor, qui forme des leaders de la haute administration de pays d'Afrique. Et puis, il y a tout un réseau d'organisations non gouvernementales, d'alliances, ainsi que le secteur privé, qui s'organise aussi. Donc, c'est un réseau, la Francophonie, avec un très fort potentiel. La Suisse a raison de continuer d'investir dans cette langue et dans ce réseau.

Il est encore utile, ce réseau francophone?

Je pense que, dans une période où le multilatéralisme est fortement mis à l'épreuve dans le monde, la Francophonie est une sorte de Nations unies en plus petit, autour de la langue française. La langue française doit devenir une langue d'opportunités, au-delà du fait que c'est une langue d'histoire, d'art, de culture et de valeurs humanistes. C'est ça, mon objectif. Et c'est pour ça que je suis candidat.

Le moment est-il venu, pour les pays européens, à travers votre candidature, d'en reprendre un peu le contrôle face à l'Afrique?

Non, non, je ne parlerais pas comme ça. Moi, je ne vois pas l'utilité d'une telle division. On est une communauté, la Francophonie. La Francophonie a l'Afrique au centre, au cœur, mais c'est beaucoup plus que ça. La Francophonie, c'est aussi la Roumanie, qui est un pays francophone par choix, non pas par héritage historique, mais par choix. La Francophonie, c'est important aussi pour le Vietnam, pour le Cambodge et le Laos. Je ne me considère pas comme un candidat européen. Je n'ai pas demandé aux autres pays européens si j'avais le droit de me porter candidat ou pas. J'espère que la Suisse me soutiendra, mais je n'ai pas demandé son feu vert.

Parler français en 2026 fait-il encore une sacrée différence?

Je viens de vous présenter une partie de mes arguments personnels. Je viens d'un pays qui a un regard pragmatique et réaliste sur la Francophonie, un regard surtout orienté vers l'avenir, moins marqué par le passé et plus intéressé par ce que la Francophonie peut apporter au développement social, culturel, mais aussi économique. Pour peser davantage au niveau international, dans un contexte de fragmentation internationale où, comme je le disais, la Francophonie a cet avantage d'avoir une langue commune, une langue de lien qui réunit des pays ayant des besoins complémentaires, des ressources complémentaires et qui peuvent tirer avantage d'une coopération. Et c'est ça que je propose aussi avec ma candidature.

A l'avenir, le multilatéralisme ne fonctionnera pas si on se limite au seul monde politique. Nos sociétés sont beaucoup plus complexes. Les jeunes d'aujourd'hui vont choisir d'apprendre la langue française si elle leur apporte quelque chose. Juste un décret ou une résolution quelque part ne suffira pas. Donc, il faut qu'on crée des opportunités pour rendre l'organisation utile aux États, pour créer des opportunités pour les citoyens.

La Francophonie, c'est un espace de dialogue et non pas de confrontation. Un rappel: à l'origine de la Francophonie et de l'Organisation internationale de la Francophonie, ce n'était pas la France, ce n'était pas la Belgique, ni la Suisse: ce sont des leaders politiques du Sénégal, du Niger, du Cambodge aussi. Donc, voilà des gens qui ont hérité de la langue française après une histoire coloniale et qui ont décidé que cette langue leur appartient aussi et qu'elle peut être une langue commune, de dialogue et de partage entre des pays francophones.

Et l'Organisation internationale de la Francophonie, elle fonctionne bien?

Le budget de l'OIF – 71 millions d'euros en 2026 –, c'est le budget d'une ville moyenne de Roumanie. Donc, ce n'est pas l'argent qui est l'élément clé qui mettrait en question ou en valeur cette organisation. C'est surtout cet espace de dialogue. Les pays, s'ils sont autour de la table, c'est qu'ils ont un intérêt. Comment expliquez-vous que des pays comme le Qatar, les Emirats arabes unis, l'Argentine, la Pologne, des pays qu'on ne connaît pas comme étant francophones par excellence, soient quand même membres observateurs et restent autour de la table?