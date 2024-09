Ces nouveaux émojis vont débarquer sur vos smartphones

Bonhomme (très) fatigué, harpe, pelle... Ces sept nouveaux pictogrammes seront disponibles à toutes et tous dès 2025. (Capture d'écran)

Vous l'utiliserez probablement sans modération, si vous aussi, vous êtes un adulte (toujours un peu) fatigué, qui pointe quotidiennement à son 9 à 5 en semaine: l'émoji «visage avec des cernes» va arriver sur nos smartphones et autres appareils, ces prochains mois, a récemment annoncé le Consortium Unicode, l'organisation à but non lucratif qui supervise les normes mondiales des émojis, comme le rapporte le média étasunien CNN Business.

Ce n'est pas tout, sept autres pictogrammes ont été validés par l'organisation régulatrice, et devraient successivement voir le jour ces prochains mois et au cours de l'année 2025. À savoir: une empreinte digitale, une éclaboussure de couleur violette, un radis, un arbre sans feuilles, une harpe, le drapeau de l'île Sercq (état dépendant de la Couronne britannique), et une pelle.

Sensibiliser au climat?

Les différents services d'exploitation, tels qu'Apple iOS et Android, pourront apporter leur propre petite touche aux designs finaux de ces émojis, avant qu'ils ne soient prêts à l'utilisation — comme il est d'usage lorsque de nouveaux symboles sortent.

Le «visage avec des cernes», en particulier, risque bien de cartonner: il a déjà été élu l'émoji «le plus attendu» de l'année prochaine aux World Emoji Awards, avec plus de 60% des voix. En deuxième et troisième place? Respectivement l'éclaboussure violette, suivie de la pelle.

Le visage épuisé a eu l'honneur de remporter le titre d'emoji «le plus attendu» aux World Emoji Awards, recevant plus de 60% des votes. L'éclaboussure et la pelle ont respectivement obtenu la deuxième et la troisième place.

Dans un registre plus sérieux: l'émoji de l'arbre sans feuilles viserait à «sensibiliser à la sécheresse et au changement climatique», d'après nos confrères étasuniens, qui citent l'un des préposés au Consortium Unicode à ce propos.