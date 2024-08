La condamnation pour fraudes répétées à la TVA d'Urs Schwarzenbach, propriétaire de l'Hôtel Dolder et collectionneur d'art, est confirmée par le Tribunal fédéral. L'amende de 7,1 millions est définitive.

Urs Schwarzenbach (à gauche) et son avocat, lors d'une audience en 2017 concernant ses démêlés avec la Direction des douanes (archives).

ATS Agence télégraphique suisse

Le propriétaire de l'Hôtel Dolder à Zurich a été condamné à 7 millions d'amendes par le Tribunal fédéral. Urs Schwarzenbach s'est rendu coupable de fraudes répétées à la TVA. Le copropriétaire de la Galerie Gmurzynska est également débouté par la 1ère Cour de droit pénal. Dans une décision publiée jeudi, cette instance confirme l'amende de 1,4 million de francs infligée par la justice zurichoise.

Seul l'avocat du milliardaire zurichois obtient partiellement gain de cause: son amende de 2 millions de francs et réduite à 1,8 million environ. Avec le galeriste, il doit en outre acquitter solidairement des taxes de 7,7 millions et de 4,8 millions pour des transactions soustraites à la TVA. Urs Schwarzenbach a déjà payé sa part.

Le Tribunal fédéral confirme la position de la Cour suprême du canton de Zurich. Celle-ci a estimé que les trois condamnés ont recouru à des procédés contraires au droit lors de l'importation d'oeuvres d'art appartenant à Urs Schwarzenbach durant la période de 2008 à 2013. (arrêts 6B_1360, 1362 et 1378/2022 du 22 juillet 2022)