Une start-up lausannoise l'assure L'UBS aurait payé trop peu pour le rachat de Credit Suisse

La start up LegalPass, qui représente plus de 3000 anciens actionnaires de Credit Suisse, réclame une réévaluation du prix d'achat de la banque par UBS en mars 2023, annonce-t-elle mardi. Elle demande la réalisation d'un «rapport d'expert neutre et indépendant».