Quatre personnes blessées à coups de machette à Saint-Gall

ATS Agence télégraphique suisse

Quatre personnes, dont une femme enceinte, ont été blessées à coups de machette jeudi soir dans un immeuble locatif à St-Gall. L'agresseur présumé, un Suisse âgé de 34 ans, a été arrêté. Les blessés ont été opérés et ne sont plus en danger.

La police a été alertée jeudi peu après 21h30. Un locataire de l'immeuble a d'abord attaqué une femme enceinte âgée de 29 ans dans la cage d'escalier. Elle venait rendre visite à son père qui a aussi été blessé en se précipitant pour aider sa fille, a indiqué vendredi la police cantonale st-galloise.

D'autres locataires ont ensuite suivi l'agresseur présumé qui est sorti de l'immeuble. A l'extérieur, l'homme a blessé une femme de 31 ans. Un autre voisin a été blessé en voulant retenir l'homme. La police est ensuite arrivée sur place et a procédé à l'arrestation de l'homme à la machette. Celui-ci s'est aussi blessé.

Les victimes sont hors de danger

Dans l'appartement de l'agresseur présumé, les policiers ont trouvé un liquide inflammable et du gaz. En raison du risque d'explosion, les pompiers sont intervenus..

Les quatre personnes blessées ont été opérées et ne sont plus en danger, selon la police. Le Ministère public a ouvert une enquête pour déterminer le contexte et le déroulement des faits. L'agresseur présumé était connu de la police. Il présente des troubles psychiques.