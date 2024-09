Le commissaire européen Marcos Sefcovic conserve le dossier suisse

ATS Agence télégraphique suisse

Le commissaire Marcos Sefcovic restera responsable des relations entre la Suisse et la Commission européenne, indique la lettre de mission de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, publiée mardi.

Selon ce document, Marcos Sefcovic est nommé commissaire européen au commerce et au développement économique ainsi qu'aux relations institutionnelles et à la transparence de 2024 à 2029. Membre de la Commission européenne depuis 2009, le Slovaque est déjà en charge des relations institutionnelles de l'Union européenne (UE) depuis 2019.

En charge de plusieurs dossiers

Dans ses nouvelles fonctions, Marcos Sefcovic sera chargé d'approfondir les partenariats de l'UE dans le monde et de faire progresser un commerce «libre et équitable». En plus du dossier suisse, il sera notamment responsable des relations avec la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et la Chine.

Le commissaire Maros Sefcovic restera responsable des relations entre la Suisse et la Commission européenne, indique la lettre de mission de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, publiée mardi. Photo: keystone-sda.ch

La Suisse et l'UE négocient depuis mars pour régler leurs futures relations bilatérales. Leur objectif est de conclure les pourparlers d'ici la fin de l'année.