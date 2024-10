Le Ministère public de Fribourg accuse Véron Mosengo-Omba, secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF) et proche de Gianni Infantino, de gestion déloyale et d'escroquerie. Le média Gotham City révèle l'affaire ce mercredi, relayé par «Le Temps».

Véron Mosengo-Omba, secrétaire général de la CAF, est sous enquête à Fribourg pour des soupçons de gestion déloyale, d'escroquerie et de faux dans les titres. Photo: AFP

Léo Michoud Journaliste Blick

Il est l'un des hommes forts du foot africain… et un pote d'université du boss valaisan de la FIFA Gianni Infantino. Véron Mosengo-Omba, secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), comparait devant le ministère public fribourgeois pour des soupçons de gestion déloyale, d'escroquerie et de faux dans les titres.

À l'origine de ces révélations, le média suisse d'investigation Gotham City a pu identifier le décisionnaire congolo-suisse, anonymisé dans une décision rendue publique par le Tribunal pénal fédéral (TPF), ce mercredi 2 octobre. «Le Temps» a relayé l'info ce jeudi.

La CAF, basée au Caire en Égypte, est l'équivalent de l'UEFA pour le continent africain. Avant de devenir un cadre de l'instance, Véron Mosengo-Omba est venu du Congo pour faire ses études en Suisse, puis s'est naturalisé.

La réputation de la Suisse en jeu?

Une alerte au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) est à l'origine de l'enquête. Le document de la justice évoque «des bonus bien plus élevés que le maximum fixé dans son contrat de travail» et des «bonifications et salaires» reçus dans leur entièreté «sur une variété de comptes suisses».

Le Ministère public de Fribourg, qui voulait transmettre le dossier au Ministère public de la Confédération (MPC), devra continuer à instruire l'affaire. Sa crainte est que la «réputation de la Suisse» soit en jeu dans cette affaire aux proportions internationales.