ATS Agence télégraphique suisse

Réuni ce mardi pour les «200 jours du conseiller fédéral Beat Jans», l'Union démocratique du centre (UDC) décrit la situation de l'asile en Suisse comme chaotique. L'UDC Suisse a convié pour en parler la presse à Chevrilles (FR), à proximité du Centre fédéral pour requérants d'asile de la Gouglera. Les intervenants, au rang desquels son président Marcel Dettling, ont déploré une «augmentation massive des cambriolages, des vols et des actes de violence».

«Les jeunes filles n'osent plus prendre les transports en commun», ont déploré les représentants du plus grand parti de Suisse. Selon eux, «les demandeurs d'asile pénètrent dans les maisons, les appartements et les magasins». Et les vulgarités, le harcèlement et les interventions de la police sont devenus monnaie courante. «La politique d'asile actuelle représente un danger pour le pays et le peuple», a averti Marcel Dettling. Contacté par Keystone-ATS, le DFJP assure être en contact constant avec les partis et organisations et tenir compte de leurs propositions lors de l'élaboration de solutions.