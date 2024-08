La police des CFF se parera de caméras corporelles dès septembre

ATS Agence télégraphique suisse

Les agents de la police des transports CFF porteront des caméras corporelles dès septembre. Les CFF disent mardi espérer que leur présence permettra de désamorcer les conflits. La caméra corporelle n'enregistre pas en continu, mais est déclenchée en fonction de l'intervention des policiers. Ceux-ci annonceront oralement son activation, si la situation le permet, précisent les CFF dans un communiqué.

Un signal sonore retentit et trois LED frontales clignotent en rouge lors de l'activation. La personne filmée peut donc clairement remarquer quand la caméra est enclenchée, assurent les chemins de fer.

Chaque patrouille sera équipée d'au moins une caméra corporelle et 100 caméras seront achetées. La police des transports comptent 200 policiers qui interviennent dans toute la Suisse dans les trains et sur les sites des transports publics. Elle assure également chaque année la sécurité de plus de 500 grandes manifestations et événements sportifs.