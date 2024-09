Tragédie à Wengen (BE) Une promeneuse tuée par une branche d'arbre

Vendredi matin, des morceaux d'un arbre se sont cassés et sont tombés sur une femme à Wengen (BE). Grièvement blessée, cette dernière a été transportée à l'hôpital par hélicoptère et a succombé peu après à ses blessures.