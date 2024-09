Christina Benz

Le 9 septembre 2024, de fortes pluies inondent Dubrovnik, en Croatie. Et la Suisse n'est pas à l'abri d'un temps humide. Photo: imago/Pixsell

La semaine dernière, on transpirait encore sous plus de 30 degrés. Mais aujourd'hui, le soleil nous laisse tomber. Et aucune amélioration n'est prévue. Un front froid est en route et nous apporte de l'air polaire très frais. «Nous avons une véritable vague de froid», déclare Roger Perret de Meteo News au Blick. Les températures se situent entre 10 et 15 degrés jusqu'à samedi. Et le temps sera également humide. Des orages et de la pluie se préparent.

Les Préalpes sont particulièrement touchées par ce courant froid. «Dans les Préalpes, l'air s'accumule et de la neige pourrait tomber à partir de 1500 mètres environ. A partir d'environ 2000 mètres, la possibilité de voir tomber entre 10 et 40 centimètres de neige est réelle – un véritable assaut hivernal jusqu'à moyenne altitude», précise le météorologue.

De plus, une dépression dite Vb influence la situation météorologique en Europe. Le V n'est pas une lettre, mais un 5 romain. Cette désignation est à mettre au crédit du météorologue allemand Wilhelm Jacob van Bebber (1841-1904). Selon Meteo News, ces dépressions se déplacent vers le nord-est autour des Alpes et provoquent de violentes intempéries et des inondations en Europe centrale.

Une dépression en Vb influence la situation météorologique en Europe. De forts orages et des inondations se produiront en Europe centrale. Photo: Screenshot Meteonews 1/2

Le phénomène trouve sa source en Méditerranée

Des inondations massives menacent donc l'Europe. Des pays comme la République tchèque, le sud de la Pologne et l'Autriche sont particulièrement touchés. «Une dépression Vb apporte jusqu'à 200 litres de pluie par mètre carré et une forte hausse du niveau des grands fleuves», met en garde Roger Perret.

La Suisse s'en tire mieux, le pays se trouvant en marge de la dépression Vb. «L'après-midi et la nuit de mercredi à jeudi, nous attendons des pluies avec parfois 20 à 30 litres de pluie par mètre carré. Ensuite, jeudi et vendredi, des averses se produiront encore localement en plaine, le temps sera plus souvent humide le long des Alpes», explique l'expert.

Ce phénomène de dépression Vb se produit souvent en Méditerranée, lorsque l'air froid rencontre l'air chaud au-dessus de l'eau et absorbe une grande quantité d'humidité. Un effet renforcé par la chaleur particulièrement élevée des eaux de la Méditerranée. En effet, plus l'eau est chaude, plus l'air peut absorber d'humidité. Le mois dernier, la température de l'eau la plus chaude de tous les temps a été mesurée en Méditerranée: 31,96°C – un nouveau record!

Fraîche, mais sèche

A plus court terme, les perspectives pour le week-end sont belles. «Samedi, le temps restera généralement sec en plaine et dimanche, la situation se stabilisera partout. Le temps sera assez ensoleillé avec des températures proches ou légèrement supérieures à 15 degrés. Mais à partir de lundi, le temps pourrait redevenir humide dans l'est», se réjouit Roger Perret. Avec des températures de 14 à 15 degrés, le temps restera frais, mais le soleil fera régulièrement son apparition.

Mais ne vous faites pas trop d'espoir: l'été est bel et bien terminé. Il fera de plus en plus frais. Il faut se préparer à la neige, en particulier dans les Préalpes. Seul le sud peut encore se réjouir de conditions plus douces. «Le sud de la Suisse profite du foehn du nord. Il restera chaud avec des températures avoisinant les 20 degrés», conclut le météorologue.