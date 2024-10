Quatre hommes, deux familles, une batte de baseball et un couteau Une violente baston fait plusieurs blessés sur un parking fribourgeois

Une altercation violente a éclaté vendredi soir sur un parking de Givisiez, près de Fribourg. La police a retrouvé un homme grièvement blessé, a arrêté un fuyard et a saisi un couteau et une batte de baseball. Elle recherche un suspect et lance un appel à témoignages.