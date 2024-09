Dans le canton de Neuchâtel, cette commune est un «enfer fiscal»

Qui l'eût cru? Le taux de chômage le plus haut se trouve dans le Jura. Les plus riches sont dans le canton de Genève. Et ceux qui veulent économiser des impôts devraient se rendre dans le canton de Schwytz. Blick analyse le classement des communes 2024.

Michael Hotz

Le Val-de-Travers est l'enfer fiscal de la Suisse. Photo: Keystone

Le classement des communes de la «Handelszeitung» a désigné la commune la plus attractive de Suisse. Il s'agit de Meggen dans le canton de Lucerne. L'entreprise de conseil Iazi a examiné environ 1000 communes pour établir ce classement. L'analyse a pris en compte 51 facteurs qui ont une influence sur le choix d'un lieu de résidence. Blick a analysé les résultats pour identifier les communes qui se distinguent dans certaines catégories, ou qui sont à la traîne. Voici quatre enseignements clés:

1 Un paradis fiscal au bord du lac de Zurich

Il fait particulièrement bon vivre autour du lac de Zurich. Non seulement en raison de la vue, mais aussi grâce aux impôts peu élevés. Cette année, le titre de paradis fiscal suisse revient à Freienbach (SZ). Une personne célibataire y paie en moyenne 8,13% d'impôt sur le revenu. Si cette commune huppée située sur la rive ouest du lac de Zurich peut se permettre un taux d'imposition aussi bas, c'est aussi grâce à quelques habitants célèbres et très riches. Ainsi, le légendaire banquier et investisseur Martin Ebner habite à Freienbach. Le magazine «Bilanz» estime sa fortune entre 3 et 3,5 milliards de francs. L'entrepreneur et champion olympique Hausi Leutenegger y a également élu domicile.

Le contraste est saisissant avec la commune du Val-de-Travers (NE). Cette destination d'excursion très prisée du Jura suisse prélève en moyenne 22,46% d'impôt sur le revenu auprès d'un célibataire, soit plus de deux fois et demie plus que Freienbach.

Freienbach convainc par sa bonne situation et ses impôts peu élevés. Photo: PD

2 Des Appenzellois très occupés

Dans le pays d'Appenzell, la population est particulièrement occupée. La commune de Schwende-Rüte (AI) affiche un taux de chômage de seulement 0,1%. En d'autres termes, seuls six habitants de cette commune de 6050 âmes sont à la recherche d'un emploi.

A l'autre bout de l'échelle, on trouve Delémont (JU). Dans le chef-lieu du canton du Jura, le taux de chômage est de 2,5%.

3 Il fait bon vivre au bord du Léman

Le canton de Genève a, lui aussi, sa «côte d'or». L'élite économique genevoise s'installe en dehors de la Cité de Calvin, avec une vue magnifique sur le lac Léman. Une commune dont le nom parle de lui-même est particulièrement appréciée en ce moment: Bellevue (GE). Au cours des trois dernières années, la commune a connu une croissance démographique de 20,5%, un record pour la Suisse. A l'opposé, on retrouve Chiasso (TI). La commune frontalière, qui a vu sa population baisser de 4,3% en trois ans, a probablement perdu quelques habitants au profit de l'Italie, où les prix sont moins élevés.

Depuis Bellevue, en regardant vers l'autre rive du lac, on y voit les villas de Cologny (GE). Avec 155'000 francs, cette commune présente le revenu moyen imposable le plus élevé. Cela fait également grimper les prix de l'immobilier. Cologny fait régulièrement parler d'elle avec l'adresse la plus chère. Le mètre carré y coûte nettement plus de 35'000 francs dans la catégorie de prix la plus élevée.

4 Une station grisonne comme maison de retraite de la Suisse

Les retraités aiment passer leurs vieux jours à la montagne. Les jeunes, en revanche, y sont moins nombreux. Ce phénomène est très prononcé à Arosa (GR). La station grisonne est celle qui compte le moins de jeunes. Seuls 19% de la population ont moins de 20 ans.

La commune suisse la plus jeune est celle de Mies (VD). La proportion de jeunes y est de 51%.