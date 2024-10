Prévention nocturne et sécurité La Municipalité de Genève étend le dispositif des correspondants de nuit

Des correspondants de nuit assureront une présence à Plainpalais, la Jonction et les Acacias les soirs de fin de semaine pour renforcer la sécurité et le bien vivre ensemble. Ce dispositif vise à réduire nuisances et incivilités.