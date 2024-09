Première étape franchie Le National entre en matière sur l'imposition individuelle

L'imposition individuelle franchit une première étape. Le Conseil national a accepté mercredi par 99 voix contre 90 et 4 abstentions d'entrer en matière sur le projet du Conseil fédéral visant à supprimer la pénalisation du mariage. L'UDC et le Centre ont voté non.