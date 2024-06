Pour quatre jours Le 46e Openair de St-Gall s'est ouvert

L'Openair de St-Gall s'est ouvert jeudi soir. Le concert du groupe The Hives constitue le premier moment fort du festival qui attire 30'000 personnes chaque jour jusqu'à dimanche. Placebo, Roisin Murphy et Queens of the Stone Age en sont les autres têtes d'affiche.