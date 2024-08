Sur sa plateforme, on commande du sexe comme un Uber

1/4 Le Zurichois Arik Brückner a créé une plateforme sur laquelle des personnes offrent leur compagnie ou leur intimité.

Peter Aeschlimann

Arik Brückner suit la philosophie de la Silicon Valley: si quelque chose est cassé, il faut le réparer avec de la technologie. Alors qu'il était lycéen, il faisait avec succès le commerce de clés USB, et à peine avait-il atteint sa majorité qu'il a fondé sa première entreprise. La «Weltwoche» a consacré un grand portrait au Zurichois, la SRF l'a invité à l'émission «Aeschbacher».

Aujourd'hui, à 34 ans, Arik Brückner fait le plus grand pari de sa vie. Il veut révolutionner le marché de la «société rémunérée»: Réserver quelqu'un pour aller à l'opéra ou même pour une rencontre intime doit devenir aussi simple et sûr que de commander un Uber, indépendamment du sexe et de l'orientation sexuelle.

La plateforme qui le permet est en ligne depuis cette année. Elle s'appelle Choice, et si l'on y jette un coup d'œil, on trouve de nombreux profils qui font de la publicité pour des services tels que se promener, se tenir la main ou plus encore. Ce qui distingue le site des autres marchés en ligne de services à l'horizontale: une transparence maximale. Celui qui organise son «coup de pouce» via Choice sort du brouillard qui règne habituellement dans ce business.

Ce qui nous ramène à la technologie. Avant de commencer à développer Choice, Arik Brückner occupait un poste de direction dans une start-up zurichoise qui soutient les entreprises dans leurs processus de marketing et de vente au moyen d'une application.

La solitude comme problème central

Après la vente de l'entreprise il y a environ deux ans, Arik Brückner s'est accordé une pause pour savoir ce qu'il devait faire ensuite. Il ne voulait en aucun cas se lever à 6 heures du matin, comme c'était le cas jusqu'à présent, pour résoudre des problèmes pour d'autres entreprises. «Mon prochain projet devait avoir un impact sur la société.»

Arik Brückner s'est donc penché sur les défis sociétaux, a recherché les marchés défaillants qu'une mise à jour technologique pourrait réparer et s'est retrouvé face à la solitude.

Publicité

Avec la plateforme Choice, Brückner veut mettre à disposition un moyen de lutter contre la solitude rampante et révolutionner par la même occasion le marché de la compagnie rémunérée.

Les personnes seules tombent souvent dans un cercle vicieux: elles perçoivent l'interaction sociale comme une menace et s'isolent encore plus. «Pourquoi ne pas combattre ce problème avec une société payante?», s'est demandé Arik Brückner et a commencé à planifier.

Des investisseurs réticents

Bien qu'en Suisse, on estime que l'amour à vendre génère autant de chiffre d'affaires que le marché du fromage, il est toujours considéré comme mal vu de payer pour de la sociabilité. «La transparence est le seul moyen de détruire cette stigmatisation», jure l'entrepreneur.

Le fait que presque aucun investisseur ne veuille se brûler les doigts sur ce sujet a sa raison d'être: tout se passe dans l'ombre, les acteurs appliquent régulièrement des modèles commerciaux basés sur l'exploitation. «Il n'est pas possible», dit Arik Brückner, «que dans un pays qui veut interdire la publicité pour le tabac aux jeunes, on puisse réserver sur le net une personne travaillant dans le domaine du sexe pour 200 francs sans vérification de l'âge.»

Les deux parties, les offreurs et les clients, doivent passer par un processus de vérification sur Choice, comme on le connaît dans les applications bancaires. La carte d'identité doit être scannée, un selfie doit être pris, un numéro de téléphone doit être indiqué. Lorsqu'ils utilisent la plateforme, les utilisateurs restent toutefois anonymes les uns pour les autres.

Publicité

Pour que les bonnes personnes se rencontrent après avoir accepté une demande de réservation, elles doivent «s'enregistrer» au moyen de codes QR. Le paiement est conservé par la plateforme jusqu'au check-in, les «no shows», lorsqu'une annulation intervient trop tard ou pas du tout, sont remboursés aux personnes qui proposent la rencontre. Après chaque rencontre, un feed-back est donné sur le respect des règles de comportement.

Onlyfans a été le déclencheur

Arik Brückner est conscient qu'il exige beaucoup de la part des utilisateurs de sa plateforme et il ne s'agit pas des 10% que Choice ajoute au prix proposé à titre de frais. Lorsqu'il s'agit de sexe à vendre, l'anonymat est pour beaucoup la priorité absolue. «C'est en train de changer», explique le jeune entrepreneur. Le meilleur exemple est la plateforme américaine OnlyFans, sur laquelle des personnes vendent des photos, des vidéos ou des conversations d'elles-mêmes contre de l'argent. OnlyFans a repoussé les limites, explique Arik Brückner. Auparavant, scanner une carte d'identité était mal vu. Mais comme il s'agit de la seule véritable possibilité de vérifier l'âge des utilisateurs, la démarche est désormais acceptée par beaucoup.

L'inventeur de Choice a un long chemin à parcourir. De nombreux bailleurs de fonds ne veulent pas investir dans une start-up pour une société rémunérée. Ils craignent le risque de réputation. Pour Arik Brückner, c'est justement l'inverse: «Si je n'entreprenais rien pour améliorer ce marché, ce serait pour moi un risque de réputation.»

Arik Brückner estime que le travail du sexe est ainsi: deux personnes majeures peuvent avoir des relations intimes, pour n'importe quelle raison ou but. Il suffit que cela se fasse de manière consensuelle. Choice va aider à éliminer les personnes mal intentionnées; la plateforme donne aux utilisateurs un choix sûr de ce qu'ils veulent proposer, où et à quelles conditions. «Je sais que cela se produit. Et je sais que la technologie peut rendre les choses plus sûres», affirme l'entrepreneur.