Pas de limitation de l'immigration Le Conseil fédéral contre l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions»

Le Conseil fédéral ne veut rien savoir de l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions», qui compromet la prospérité, l’économie et la sécurité du pays. Il ne propose pas non plus de contre-projet, a-t-il décidé mercredi.