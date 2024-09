«Nous sommes impuissants!» Des sœurs toggenbourgeoises pleurent leur chèvre tuée par un loup

Elisabeth et sa sœur Barbara ont passé l'été sur l'alpage de Wolzenalp dans le Toggenburg. Leur chèvre Zilli a été déchiquetée et dévorée par un loup. Les parents et les militants demandent que des mesures soient prises.