Après le décès d'un chien dans le canton de Neuchâtel, Vaud prend des mesures et alerte sur le risque d'intoxication aux cyanobactéries.

Baignade restreinte à Villeneuve à cause du risque d'intoxication aux cyanobactéries

Baignade restreinte à Villeneuve à cause du risque d'intoxication aux cyanobactéries

La mort suspecte d'un chien fait craindre d'autres intoxications.

ATS Agence télégraphique suisse

Avec le retour des températures estivales, le risque de prolifération des cyanobactéries augmente à nouveau dans les plans d'eau et le pourtour des lacs. Le canton de Vaud appelle à faire preuve de vigilance et réitère ses conseils de prévention afin d'éviter l'exposition des jeunes enfants et des animaux.

La Direction générale de l'environnement (DGE) a été informée mercredi des résultats des analyses effectuées par le Laboratoire de microbiologie de l'Université de Neuchâtel, après la mort suspecte d’un chien qui s'était baigné à Villeneuve la semaine passée. Ces analyses ont mis en évidence la présence de cyanobactéries toxiques dans la zone de l'embouchure de l'Eau froide, indique-t-elle.

Il s’agit d'une espèce de cyanobactéries qui se développent dans les rivières et est similaire à celles observées depuis quelques années à l'embouchure de l'Areuse, dans le lac de Neuchâtel. Afin de limiter les risques d'exposition des personnes et des animaux de compagnie à ces toxines, le canton de Vaud a recommandé à la commune de Villeneuve de restreindre la baignade aux alentours de cette zone dite de l'Eau froide.

Ne pas ingérer

Ailleurs, le canton invite la population à faire preuve de vigilance face à la prolifération possible de cyanobactéries, spécialement en cette période de fortes chaleurs. Ces micro-organismes présents naturellement dans les lacs et les rivières se développent de manière très variable suivant les milieux. Certaines conditions, telles que la hausse des températures et une forte intensité lumineuse, sont propices à leur prolifération rapide, est-il rappelé.

Certaines espèces de cyanobactéries produisent des toxines qui, si elles sont ingérées, peuvent provoquer la mort d'animaux de compagnie, comme les chiens. Chez l'être humain, les symptômes sont variables, allant de problèmes gastro-intestinaux à des états grippaux ou des irritations de la peau. Si la plupart du temps les effets sont bénins, les jeunes enfants sont davantage concernés, car ils risquent d'avaler de l'eau durant la baignade.

Ainsi, dans les eaux stagnantes ou en présence de dépôts à la surface, il convient de s'écarter des zones recouvertes d'un tapis d'algues ou de dépôts, d'éviter d'avaler de l'eau, de surveiller les jeunes enfants et de se doucher après la baignade. En cas de suspicion d'intoxication avec symptômes, il faut contacter un médecin. Il ne faut en outre pas laisser les animaux se baigner ou boire de l'eau.