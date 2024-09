C'est à peine croyable: la semaine dernière, le soleil nous faisait encore transpirer par 30 degrés. Et maintenant? De la neige et du froid. L'automne va-t-il être sauté cette année?

Les perspectives ne sont pas réjouissantes: L'hiver est soudain là. Comme ici au col du Grimsel. Photo: imago/Geisser

Vous espériez voir un automne doré? Pas de bol, il fait froid, humide et gris. Pourtant, il y a quelques jours encore, il faisait vraiment beau. Pour rappel, samedi dernier, c'était encore l'été! 30 degrés et du soleil à profusion! Mais maintenant, il neige. Comment est-ce possible? Est-ce déjà le début de l'hiver ou l'automne va faire son apparition?

«C'est incroyable cette chute de température. On est passé de 30 degrés à 10 degrés. C'est un bond de géant», déclare Roger Perret de Meteo News à Blick. En fait, de telles températures ne sont pas exceptionnelles pour le mois de septembre, mais c'est la rapidité du changement de température qui est surprenante. «C'est d'une rareté folle.»

Plus l'eau est chaude, plus l'air est humide

La raison de cette impression hivernale est connue: c'est la dépression Vb. Il s'agit d'une zone de basse pression particulière qui nous apporte un air polaire glacial. Le «V» du nom n'est pas une lettre, mais un 5 en chiffres romains. Cette désignation est due au météorologue allemand Wilhelm Jacob van Bebber (1841-1904).

Une dépression Vb se forme souvent en Méditerranée, lorsque l'air froid rencontre l'air chaud au-dessus de l'eau et absorbe une grande quantité d'humidité. C'est justement parce que la Méditerranée est actuellement si chaude que cet effet est renforcé. En effet, plus l'eau est chaude, plus l'air peut absorber d'humidité. Le mois dernier seulement, la température de l'eau la plus chaude de l'histoire a été mesurée en Méditerranée.

L'automne va arriver

La dépression Vb perd toutefois peu à peu de sa force. Cela signifie qu'il va à nouveau faire plus chaud. Roger Perret nous a expliqué: «La semaine prochaine, il pourrait faire jusqu'à 20 degrés. L'automne n'est donc pas encore terminé et ne sera pas simplement sauté.» Il n'est pas encore question non plus de neige en plaine.

Mais pour l'instant, il faut encore trembler et frissonner et pas qu'un peu. Un coup d'œil sur le Jungfraujoch suffit à montrer à quel point la chute des températures est brutale. «C'est le jour de septembre le plus froid jamais enregistré», déclare l'expert en météo. Le record de -12,2 degrés établi au Jungfraujoch dans les années 60 est battu. Actuellement, la température est mesurée à -13 degrés.