Dès le 1er août, la maturité gymnasiale en Suisse romande prendra une autre forme. Plusieurs changements sont prévus.

ATS Agence télégraphique suisse

Le 1er août est synonyme de nouveautés pour la maturité gymnasiale. Dans les collèges, gymnases et lycées de Suisse romande, l'enseignement du français et des mathématiques sera renforcé. Mesure qui avait crispé dans certains cantons, la durée minimale de la filière gymnasiale passe en outre à quatre ans dans toute la Suisse.

Avec l'entrée en vigueur jeudi des bases légales révisées relatives à la maturité gymnasiale, les cantons disposant d'un cursus gymnasial en trois ans se voient donc obligés de le rallonger d'une année. Jura, Neuchâtel, Vaud et la partie francophone du canton de Berne sont concernés par ce changement qui avait fâché certains en juin dernier lorsque le gouvernement avait adopté la révision. Ces quatre cantons disposent de dix ans au maximum pour se conformer à la nouvelle donne légale. Vaud a déjà annoncé qu'il prévoyait de lancer le gymnase en quatre ans avec une première volée en 2032.

Compétences numériques renforcées

Parmi les autres changements apportés par cette révision totale, l'informatique ainsi que l'économie et droit prennent du galon en devenant des disciplines fondamentales. Et les cantons seront en mesure de proposer un catalogue élargi d'options spécifiques et complémentaires, les nouvelles bases légales ne contenant plus de liste définie.

Le nouveau plan d'étude, qui remplace celui de 1995, met notamment l'accent sur l'interdisciplinarité, qui doit représenter au minimum 3% du temps total d'enseignement. Les cantons sont de plus tenus d'intégrer au cursus gymnasial des thèmes transversaux, comme par exemple le numérique, l'éducation à la citoyenneté et encore l’éducation en vue d’un développement durable (EDD). Les établissements doivent aussi encourager les échanges et la mobilité estudiantine.

Les critères de réussite à l'examen de maturité restent, eux, inchangés. Selon le Conseil fédéral, cette réforme garantit la qualité de la maturité gymnasiale dans toute la Suisse et permet de maintenir l'accès sans examen aux hautes écoles universitaires et pédagogiques pour tous les titulaires d'une maturité.