Martigny se pare des couleurs arc-en-ciel

1/4 La Pride 2024 se tient ce samedi à Martigny (VS) avec pour slogan «Soi-même, partout!».

ATS Agence télégraphique suisse

Des milliers de personnes ont défilé samedi dans les rues de Martigny (VS) pour célébrer la marche des fiertés. Sous un soleil de plomb, elles ont revendiqué le droit à être "soi-même, partout", slogan de l'édition.

Réunies en début d'après-midi, sur la place du Manoir, une foule multicolore, à plumes, paillettes et entourée de drapeaux des fiertés LGBT+ a cheminé dans une ambiance festive et décontractée, au rythme de musique et de tambours. Pancartes et t-shirts n'étaient pas en reste: «T'as où la pride?», «Catho, pan et heureuse», ou encore «En Valais, on aime les Reines», pouvait-on notamment y lire.

"Je suis content de voir autant de monde, car les visiteurs donnent de la puissance, de la voix aux locaux", a confié à Keystone-ATS Patrice, 72 ans, venu de Genève exprès et qui a été de "toutes les prides et de tous les combats". C'est la troisième fois que la Pride se déroule en Valais. En 2001, l'événement avait provoqué la polémique, tandis que l'édition 2015 s'était déroulée sans accroc.