Banque Migros voit ses résultats faiblir sur six mois

La direction de la banque veut rester attentive à «l'évolution économique du point de vue des consommateurs et des entreprises», dans un contexte de «risques géopolitiques persistants». (archives)

De janvier à juin, le produit d'exploitation a reculé de 3,0% sur un an à 402,3 millions de francs, tout comme le résultat opérationnel de 7,5% à 186,5 millions, rapporte un communiqué.

Le bénéfice a aussi baissé de 7,8% à 152,7 millions.

Dans le détail, le résultat net des opérations d'intérêts a fait 7,7% de moins sur un an à 301,3 millions. Celui des opérations de commissions a par contre gonflé de 26,4% à 58,4 millions. Pour les opérations de négoce, le résultat a progressé de 01,3% à 35,4 millions.

La banque dit être «bien positionnée»

Le ratio coût/revenus est affiché à 47,4%, après 46,2% un an plus tôt. Les charges d'exploitation ont pesé plus lourd de 0,6% à 199,7 millions.

Les dépôts de la clientèle ont avancé de 1,1% à 45,2 milliards, tandis que les prêts hypothécaires ont reculé de 0,3% à 46,2 milliards.

Fin juin, la banque comptait plus d'un million de clients, soit 2,7% de plus. Et, les effectifs atteignaient 1630 équivalents temps plein (+0,6%).

Pour 2024, la direction dit rester attentive à «l'évolution économique du point de vue des consommateurs et des entreprises» dans un contexte de «risques géopolitiques persistants». Grâce à sa «couverture solide de fonds propres et large base de clientèle en Suisse», la banque dit être «bien positionnée» pour la seconde partie d'exercice.