L'USS a lancé sa campagne contre la réforme LPP en juillet (archives).

ATS Agence télégraphique suisse

La réforme soumise au vote le 22 septembre entraînera une baisse des rentes LPP pour une grande partie des salariés, contrairement à ce qu'indiquent les chiffres «trompeurs de la Confédération» dans le livret de votation, indique l'USS mardi dans un communiqué.

Ceux-ci se basent sur des hypothèses totalement éloignées du monde réel, en partant du principe que les travailleurs gagnent exactement le même salaire tout au long de leur vie. Si on prend en compte l'évolution salariale, il apparaît que les rentes baissent à partir d'un salaire mensuel d'un peu plus de 4000 francs, et non environ 5500 francs, selon l'USS.

Le bilan est en outre déjà négatif pour les salaires mensuels de 3500 francs, alors que la réforme vise à améliorer les rentes des plus bas revenus, selon le syndicat.