Les faibles revenus seront les plus touchés L'augmentation de la TVA pour financer l'AVS pourrait coûter jusqu'à 450 francs par année

La 13e rente AVS coûte cinq milliards de francs par an et doit être financée par une augmentation de la TVA. Les retraités et les personnes à faible revenu ressentiront davantage les coûts supplémentaires, comme le montrent les calculs.