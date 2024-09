Solène Monney avec l'ATS

Lorsque l'on se rend à l'aéroport, c'est en général pour des perspectives positives: les vacances. Mais quoi de pire dans ces moments qu'un avion retardé de manière indéterminée? Une annulation pure et simple.

Selon une étude publiée par Flightride, société spécialisée dans la réclamation en cas de retard ou d'annulation, l'été 2024 a été catastrophique. Et certaines compagnies aériennes sont plus touchées que d'autres.

Easyjet et Swiss, les mauvais élèves

Swiss et Easyjet se placent respectivement à la 3e et 4e place du classement des compagnies enregistrant le plus grand nombre de retards de plus de 15 minutes. La filiale suisse cumule un total de 43% de vols repoussés lors de la période estivale.

Le classement pointe également du doigt le Groupe Lufthansa. L'entreprise allemande détient non seulement Swiss, mais également Eurowings et Lufthansa: toutes les trois monopolisent le podium.

En Europe, près d'un vol sur trois a décollé avec du retard cet été. Les aéroports suisses occupent la triste première place, avec un taux d'annulation de 2,5%. Des données qui tordent le cou à la ponctualité suisse.