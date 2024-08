Voici les dix maisons de vacances les plus chères de Suisse

En Suisse, nombreux sont ceux qui rêvent d'une maison de vacances. Alors que les bonnes affaires deviennent rares, les biens de luxe sont de plus en plus chers. Blick a fait la liste des dix maisons de vacances les plus chères de Suisse qui sont actuellement en vente.

Voici la vue imprenable de la maison de vacances la plus chère de Suisse. Saurez-vous reconnaître son emplacement? Réponse en bas de l'article.

Nicola Imfeld

Seuls les plus riches peuvent s'offrir ces maisons de vacances. Les vendeurs nous donnent tout de même un aperçu impressionnant des biens immobiliers de vacances les plus chers de Suisse. Le SMG Swiss Marketplace Group a établi une liste exclusive pour Blick. Il s'agit des dix villas de vacances les plus chères du pays, actuellement mises en vente et qui ont fait l'objet d'une annonce, notamment sur «ImmoScout24».

Nous pouvons te présenter huit de ces dix villas de luxe avec d'innombrables photos - y compris la salle de bains, la piscine couverte et la cuisine de luxe. Les deux autres propriétés sont présentées sans photos. La raison en est l'intimité - un bien particulièrement précieux dans ce segment de prix.

S'il fallait retenir une tendance générale de ce classement, c'est probablement que le Tessin et une station de montagne sont particulièrement en vogue en ce qui concerne cette catégorie de biens.

10 Chalet familial avec 7 chambres à Nendaz (VS) – 7 millions de francs suisses

1/11 La vue est à couper le souffle vers l'est et le nord sur la vallée du Rhône.

La région valaisanne des quatre vallées promet un paysage pittoresque et 300 jours de soleil par an. C'est ici, à Nendaz (VS), que ce chalet familial de sept chambres à coucher est à vendre. Pour 750 mètres carrés de surface habitable, le prix au mètre carré n'est «que» de 9333 francs – de loin la valeur la plus basse de cette liste. L'emplacement est excellent, en particulier pendant les mois d'hiver – le chalet se trouve directement au-dessus de la piste de ski. En plus d'un local pour les skis et les snowboards, il y a aussi une piscine couverte et une salle de cinéma.

9 Chalet avec vue panoramique à Crans-Montana (VS) – 8,49 millions de francs suisses

1/5 Cette maison de vacances a été construite en 2006.

«Ce très beau chalet se trouve dans un environnement idyllique, calme et proche de la nature – entouré de beaucoup de verdure», c'est ainsi qu'est décrite la maison de vacances qui peut également être utilisée comme résidence secondaire. La maison se trouve dans un «excellent état» et est répartie sur trois niveaux: Rez-de-chaussée, premier et deuxième étage, y compris la vue panoramique. L'annonce ajoute: «L'esprit montagnard et l'atmosphère chaleureuse sont assurés par l'intérieur en bois de la propriété et des poutres en bois.» Le prix au mètre carré s'élève à 26'531 francs pour 320 mètres carrés de surface habitable.

8 Chalet neuf de trois étages à Gstaad (BE) – 9,85 millions de francs

1/11 Le chalet dispose d'une installation photovoltaïque.

À seulement trois minutes en voiture de Gstaad, cette nouvelle construction est estimée à près de 10 millions de francs. Le prix au mètre carré n'est pas connu ici, car la surface habitable n'est pas indiquée dans l'annonce. La surface du terrain est de 1272 mètres carrés. Le chalet lui-même offre cinq chambres à coucher et quatre salles de bains, deux terrasses et une salle de fitness. Le tout réparti sur trois étages.

7 Chalet de montagne à Lens (VS) – 11,99 millions de francs suisses

Ce chalet situé à proximité immédiate de Crans-Montana a été construit en 2021 et est présenté comme une résidence secondaire. Il offre six chambres à coucher et six salles de bains. «Les finitions en vieux bois confèrent à la maison une touche authentique et caractéristique, tandis que l'équipement moderne assure un confort optimal», peut-on lire dans l'annonce. Avec 577 mètres carrés de surface habitable, le mètre carré y coûte 20'780 francs.

6 Maison de vacances avec deux hangars à bateaux à Morcote (TI) – 12 millions de francs

1/13 L'intimité est garantie ici, promet l'agence immobilière.

Au bord du lac de Lugano, avec vue sur les montagnes environnantes et lumière jusqu'au coucher du soleil, se trouve la villa «La Sorgente», de style méditerranéen, qui a été construite dans les années 1950. Depuis, elle a été continuellement rénovée. Le prix au mètre carré s'élève à 21'544 francs pour une surface habitable de 557 mètres carrés. La maison de vacances se trouve à quelques minutes du lac et dispose de deux hangars à bateaux qui seront à la disposition du futur acquéreur pour des virées sur le lac de Lugano. À cela s'ajoutent également une piscine, un sauna, une cave à vin climatisée et une auberge.

5 Villa avec spa et vue sur le lac à Lugano (TI) – 12,5 millions de francs suisses

1/7 Derrière ces grandes baies vitrées, on peut se faire plaisir.

La cinquième place est également occupée par une maison de vacances au bord du lac de Lugano: «Une villa avec une vue époustouflante sur le lac et les montagnes, nichée dans le vert des forêts environnantes, garantissant une intimité absolue et un style de vie imbattable». C'est ainsi que la propriété est vantée dans l'annonce sur Internet. Et ce n'est pas tout: «Design moderne, haute technologie et équipements de luxe encadrent un espace panoramique aéré offrant des vues insurpassables.» Concrètement, outre le jardin privé, la maison de vacances dispose d'un spa, d'une piscine couverte, d'une salle de fitness et d'un sauna. Le prix au mètre carré est de 21'552 francs pour une surface habitable de 580 mètres carrés.

4 Chalet près d'un terrain de golf à Crans-Montana (VS) – 12,9 millions de francs

Cette maison de vacances dans les montagnes valaisannes est encore en construction et sera prête à être occupée en octobre. Le prix au mètre carré pour 822 mètres carrés de surface habitable est de 15'693 francs. Elle est située directement à l'orée de la forêt et à quelques pas du terrain de golf de Crans-Montana – donc parfaite pour les amateurs de golf. Outre un local de rangement pour les clubs de golf ou les skis, le chalet offre également une piscine, neuf chambres ainsi que six places de parking.

3 Villa historique Schnebli à Magliaso (TI) – 14,4 millions de francs suisses

1/11 Cette maison de vacances est actuellement en vente pour 14,4 millions de francs.

Cette propriété située près de Lugano comprend un jardin de 2200 mètres carrés, une villa principale de 700 mètres carrés habitables et un bâtiment d'accueil avec piscine couverte. Le prix au mètre carré est de 20'571 francs. L'histoire de la Villa Schnebli remonte à près de 50 ans. Le célèbre architecte suisse Dolf Schnebli a construit la maison pour Eugenio Wolk, commandant italien d'une unité spéciale pendant la Seconde Guerre mondiale. Eugenio Wolk voulait que sa propriété soit conçue comme un bateau. D'où les éléments de style comme les rampes d'escalier tubulaires, semblables à celles des bateaux, et les terrasses en bois qui ressemblent à des ponts de commandement. En 2010, la villa a été rénovée avec des matériaux de qualité et des murs transparents.

2 Maison de vacances avec 60'000 mètres carrés de terrain privé à Lugano (TI) – 15 millions de francs suisses

1/13 La deuxième maison de vacances la plus chère de Suisse se trouve à Lugano.

À seulement cinq minutes du centre-ville de Lugano se trouve cette rare résidence de luxe – avec une vue magnifique sur la ville et le lac de Lugano. La maison de vacances est équipée de technologies modernes et écologiques, promet l'agence immobilière. Le mètre carré coûte ici 21'429 francs – pour une surface habitable de 700 mètres carrés et une «piscine intérieure» de 18 mètres de long ainsi qu'un spa et une salle de fitness. La particularité de cette propriété: le terrain privé s'étend sur 60'000 mètres carrés, soit la taille de neuf terrains de football.

1 Villa de luxe avec piscine à débordement et palmiers à Montagnola (TI) – 15,9 millions de francs suisses

1/12 Se détendre au bord de la piscine à débordement – voilà comment passer des vacances d'été.

La maison de vacances la plus chère de Suisse promet une «belle vue sur le lac de Lugano et les montagnes environnantes». Ici, le mètre carré coûte 36'136 francs – pour une surface habitable de 440 mètres carrés. Avec trois étages au total, il y a de la place pour onze chambres. À cela s'ajoute une immense terrasse de 400 mètres carrés avec une piscine à débordement chauffée, une cuisine et un barbecue. Parfait donc pour une fête endiablée en été. Un appartement pour les invités et un hangar à bateaux sont également inclus.

Le terrain de 4637 mètres carrés comprend une petite forêt et un jardin avec des oliviers et des palmiers qui empêchent les curieux de voir la maison de vacances. «L'intimité est garantie», dit l'annonce. Ceux qui recherchent l'agitation sont déjà à dix minutes en voiture du centre-ville de Lugano. L'annonce se termine par la phrase suivante: «Cette villa moderne représente le meilleur de la technologie actuelle et garantit élégance, intimité et confort de vie.»