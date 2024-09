Le procureur requiert l'internement Le procureur requiert l'internement contre le meurtrier présumé des Charmilles

À Genève, le Ministère public a requis 18 mois de prison et l'internement pour le principal accusé du meurtre des Charmilles, qualifié de manipulateur froid et inquiétant. Le crime, survenu en janvier 2019, a laissé un jeune Portugais mort et un autre blessé.