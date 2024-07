Le déchargement tourne mal Un accident provoque une importante fuite d'hydrocarbures à Berne

Un accident a provoqué une fuite d'hydrocarbures lundi dans la zone industrielle de Tavannes (BE). Un transpalette électrique a perforé le réservoir d’un camion lors d'une opération et une partie du contenu du réservoir s’est déversée dans les canalisations et la Birse.