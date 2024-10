Avec les prémices de l'hiver arrive aussi la grippe, pas toujours sans danger. Les autorités sanitaires, qui s'attendent également à plus de cas de Covid-19, recommandent aux personnes à risques de se faire vacciner.

La journée nationale de la vaccination a lieu cette année le vendredi 8 novembre (Archives). Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

Les autorités sanitaires recommandent aux personnes à risque de se faire vacciner avec l'arrivée de l'hiver. Les deux vaccins – contre la grippe saisonnière et contre le Covid-19 – offrent une bonne protection contre les formes graves, précisent mardi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV). Les personnes particulièrement vulnérables sont invitées à se prémunir aussi contre le Covid-19. Les deux vaccins peuvent être injectés simultanément ou l’un après l’autre, à n’importe quel intervalle.

La vaccination contre la grippe est recommandée aux personnes dès l’âge de six mois ayant un risque accru de complications, rappelle l'OFSP. En font partie les personnes atteintes d’une maladie chronique telle qu’une affection respiratoire ou cardiaque, les femmes enceintes, les enfants nés prématurément et toutes les personnes à partir de 65 ans.

La vaccination est également recommandée à toutes les personnes qui, à titre privé ou professionnel, sont en contact étroit avec des personnes présentant un risque accru de complications. L’OFSP la conseille particulièrement aux membres du même ménage, au personnel médical et soignant ainsi qu’au personnel de crèches, de centres de jour, de homes et d’EMS.

Les bébés aussi concernés

Cette recommandation inclut les proches de nourrissons de moins de six mois. Ces bébés présentent un risque accru de complications et ne peuvent pas être vaccinés. L'OFSP recommande désormais aussi la vaccination contre la grippe aux personnes qui ont des contacts réguliers avec des volailles ou des oiseaux sauvages. Il s'agit d'éviter une infection simultanée par un virus de la grippe aviaire et un virus de la grippe humaine.

Pour les personnes qui ne sont pas à risques, la vaccination contre le Covid-19 n’est pas indiquée. Le vaccin ne protège que faiblement contre les infections ou les formes légères. Il peut toutefois réduire le risque de développer une affection post-Covid. Idéalement, le vaccin est à réaliser entre mi-octobre et décembre.

Comme chaque année, une journée nationale de vaccination contre la grippe aura lieu, pour la 21e fois, le vendredi 8 novembre. Les personnes intéressées pourront se faire vacciner auprès d’un grand nombre de cabinets médicaux et de pharmacies dans toute la Suisse, y compris sans rendez-vous.

Il leur en coûtera une trentaine de francs, selon le prix forfaitaire indiqué. Si une vaccination est recommandée et qu’elle est réalisée dans un hôpital ou par un médecin, l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts, sous réserve de la franchise et de la quote-part, précise l'OFSP.