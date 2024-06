Cette Philippine âgée de 44 ans a disparu au Tessin

Cette Philippine nommée Ailyn Segundo Andrade a disparu.

Marian Nadler

La police cantonale tessinoise a publié ce lundi un avis de disparition. Elle espère recevoir des informations de la part de la population, car les autorités sont sans nouvelles d'Ailyn Segundo Andrade, une Philippine qui vit à Dubaï. Elle a été vue pour la dernière fois dimanche à 10h23 à Porza.

La police cantonale tessinoise recherche des témoins

Ailyn Segundo Andrade est une femme d'origines des Philippines, âgée de 44 ans. De morphologie assez fine, elle mesure 1m50 et pèserait 55 kilos. Elle a les yeux bruns et de longs cheveux lisses et châtain foncé.

Elle parle le tagalog et l'anglais. Au moment de sa disparition, elle était habillée «décontractée», portait des baskets et un sac à main ou un sac à dos noir. Toute personne l'ayant vue est priée de contacter la police cantonale au 0848 25 55 55.