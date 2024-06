«Un homme s'est agenouillé devant elle et l'a frappée»

Une femme a été agressée chez elle et grièvement blessée, dans une petite commune soleuroise. Les circonstances exactes ne sont pas claires. Cambrioleur? Violeur? Son mari témoigne pour Blick, et revient sur cet événement traumatisant.

1/7 Juraj B. est chez lui, et raconte à Blick l'agression de sa femme.

Ralph Donghi

Juraj B.* est assis tristement sur le fauteuil de son appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble à Selzach, une petite commune soleuroise. «Je suis effondré», confie le septuagénaire à Blick. «Jamais je n'aurais pensé qu'il arrive quelque chose d'aussi terrible à ma femme.»

Les faits se sont déroulés dimanche matin vers 4h15. «J'étais en train de dormir dans la chambre à coucher quand je me suis soudainement réveillé et j'ai entendu un grand bruit dans le salon», raconte Juraj. Il a d'abord pensé que le chat de sa femme Susanne B.* avait attrapé une souris dans le salon.

«Est-ce que tu l'as violée?»

«Mais le bruit n'a pas cessé», poursuit le retraité. Finalement, il s'est quand même levé pour aller voir ce qui se passait.

Lorsque Juraj est entré dans le salon où sa femme s'était endormie la veille sur le canapé en regardant un match de l'Euro, il n'en a pas cru ses yeux. «Elle était là, allongée sur le canapé, en sang. Devant elle, à genoux, il y avait un homme qui la frappait!» Tout s'est passé si vite. Le retraité n'a pas su quoi faire. «J'ai juste dit: qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu l'as violée?»

Lorsque l'inconnu s'est retourné et l'a vu, il a immédiatement sauté par la porte de la terrasse, que sa femme avait laissée légèrement ouverte à cause du chat. «Susanne ne faisait que gémir», poursuit Juraj. «Elle devait être en train de dormir quand le cambrioleur a commencé à la frapper.» Lorsqu'il a vu les blessures et le sang, il a immédiatement appelé son fils, qui habite à proximité. «Il est alors venu tout de suite et a appelé les secours, même si ma femme ne le voulait pas», poursuit le mari.

Bientôt 50 ans de mariage

La police, l'ambulance et «toute la panoplie» sont alors arrivées – lui-même a été interrogé «pendant trois heures et demie». Auparavant, sa femme avait été conduite à l'hôpital. «Elle a une fracture du crâne et je n'ai pas encore pu la voir», regrette Juraj, ce mardi après-midi. Il sait toutefois qu'elle est «hors de danger». «J'ai souvent pleuré ces derniers jours et je suis heureux qu'elle soit encore en vie. Nous sommes mariés depuis bientôt 50 ans.» Il espère pouvoir lui rendre visite bientôt.

Publicité

Alors qu'il est en pleine discussion avec Blick, sa fille arrive et lui apporte la bonne nouvelle! Il peut enfin aller rendre visite à sa femme à l'hôpital. En passant, elle montre à Blick deux photos de sa mère sur son téléphone portable.

Juraj n'a pu voir que le dos du cambrioleur présumé. Et qu'il mesurait entre 175 et 180 centimètres. «C'est tout ce que j'ai vu», assure le retraité. «La télévision fonctionnait encore, mais il faisait nuit.» D'ici quelques temps, peut-être, sa femme se souviendra mieux de son agresseur.

La police cantonale de Soleure réservée

La police cantonale de Soleure reste discrète. Elle a seulement communiqué qu'une femme a été retrouvée dans un appartement avec de graves blessures et que les circonstances ne sont pas claires.

Elle ajoute qu'elle recherche des témoins qui auraient fait des observations suspectes cette nuit-là à Selzach. La police cantonale précise: «Selon les premières constatations, une personne se serait trouvée dans l'appartement et aurait pris la fuite.»

Publicité

* Nom connu