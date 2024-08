Les loyers proposés en Suisse ont augmenté de 0,2% en juillet par rapport à juin, mais ont progressé de tout de même 5,2% sur un an dans toute la Suisse. Par cantons, les variations sont assez différentes.

En juillet, les loyers ont baissé de 1,2% à Genève. (archive)

ATS Agence télégraphique suisse

Les prix des loyers en Suisse est resté plutôt stable entre juin et juillet. Ils n'ont augmenté que de 0,2% entre ces deux mois. Toutefois, la hausse est de 5,2% sur un an. L'indice des loyers, calculé avec la Banque cantonale de Zurich (ZKB), se situe en juillet à 128,7 points, rapporte Homegate dans un communiqué paru jeudi.

Certains cantons ont connu une augmentation de plus de 0,5% comme Uri (+1,9%), Glaris (+0,8%) ou encore le Tessin (+0,7%). Parallèlement, un tiers des cantons ont enregistré des loyers proposés en baisse, à l'instar de Nidwald (-1,2%). Par rapport à l'année précédente, la hausse est commune à toutes les régions avec sur le podium les cantons de Schaffhouse (+9,4 %), Zoug (+9,3 %) et Glaris (+8,9%).

Sur les huit villes étudiées, l'évolution des loyers proposés est disparate sur un mois. Elle est en hausse de 1% du côté de Lugano et de 0,7% à Zurich, alors qu'elle est en baisse de 1,5% à Lucerne et de 1,2% à Genève. Sur un an, l'augmentation est unanime.