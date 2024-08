«Les retraités vont être ceux qui paient le plus avec l'augmentation de la TVA»

Selon le coresponsable de la communication de l'Union syndicale suisse (USS) Benoît Gaillard, ce sont «les revenus normaux» et les retraités qui vont le plus payer.

Benoît Gaillard, coresponsable de la communication de la puissante Union syndicale suisse (USS), ne cache pas son mécontentement. La prise de position d’Elisabeth Baume Schneider, ce mercredi, est loin de le satisfaire, souffle-t-il à Blick. Un sentiment désagréable que partage la conseillère nationale socialiste vaudoise Jessica Jaccoud.

La raison du courroux de ces deux figures du parti à la rose en Suisse romande? L’annonce de la «leur» conseillère fédérale, qui estime finalement — à la suite de l'erreur de plusieurs milliards de francs dans les projections de l’AVS — que seule une hausse de la TVA est nécessaire au financement de la 13e rente.

Pour mémoire, selon les perspectives financières rectifiées, le déficit de l’AVS grandit moins rapidement que prévu. En conséquence, le besoin de financement étant moins important, le Conseil fédéral à majorité de droite ne veut plus entendre parler de hausse des cotisations salariales, une piste initialement étudiée.

Les retraités vont casquer

«Avancer la 13e rente aurait été un geste élégant et cohérent après la révélation de la massive erreur de calcul, tonne Benoît Gaillard. Le Conseil fédéral ne le propose pas — et il veut augmenter le financement de l’AVS uniquement avec de la TVA!» Ce qui dérange le Lausannois avec ce modus operandi? «Les gens qui travaillent avec des revenus normaux et les retraités vont être ceux qui paient le plus avec cette solution, affirme-t-il. Alors qu’avec une petite augmentation des cotisations salariales, on aurait pu mettre les très hauts revenus et les super bonus à contribution.»

Toujours à propos des déclarations du gouvernement de ce jour, il appuie: «La Confédération réduirait par ailleurs sa contribution à l’AVS! Après la troisième correction des chiffres en 15 ans, la moindre des choses aurait été de corriger la copie et d’aller dans le sens de la volonté populaire clairement exprimée en mars.»

Un vote sur la hausse de la TVA

Jessica Jaccoud fait la même lecture de la situation. «Le Conseil fédéral cède aux sirènes de la droite et du patronat et va à l’encontre de la volonté des initiants clairement affichée pendant la campagne», assure-t-elle à Blick.

Selon la parlementaire, un financement par les cotisations salariales serait «beaucoup plus solidaire» pour plusieurs raisons. «D’abord, les cotisations sont versées par les employés et les employeurs. Ensuite, elles sont proportionnelles au revenu, ce qui n’est pas le cas de la TVA. Et comme les cotisations ne sont pas plafonnées, cela veut dire que les très hauts revenus participent de manière beaucoup plus importante que la classe moyenne, alors que la 13e rente est, elle, plafonnée. Enfin, tandis que les cotisations chômage vont vraisemblablement baisser, ce mode de financement serait quasi indolore pour la classe moyenne, ce qui n’est clairement pas le cas d’une augmentation de la TVA.»

L’avocate soutient encore que le Conseil fédéral aurait aussi pu proposer d’abaisser le niveau du Fonds AVS «alors qu’un consensus dans ce sens semblait se dégager»: «C’est regrettable, car cela permettrait de dégager des liquidités pour financer la 13e rente en tout cas jusqu’en 2030. Dans tous les cas, nous voterons! La hausse de la TVA est soumise à un vote obligatoire du peuple et des cantons!»

«Avoir le courage de prioriser»

La nouvelle méthode de financement défendue par l'Exécutif, une victoire de la droite, vraiment? La recette d’Elisabeth Baume-Schneider n’est pas non plus au goût de tout le monde de ce côté de l’échiquier politique. «Plutôt que d’augmenter continuellement les taxes et les impôts pesant sur les Suisses — dont le pouvoir d’achat ne cesse de s’éroder — on pourrait commencer à examiner sérieusement le potentiel d’économies à la Confédération, et avoir le courage de prioriser, assène Jacqueline de Quattro, conseillère nationale libérale-radicale (PLR). C’est ce que fait chaque ménage et chaque entreprise en Suisse lorsqu’ils doivent affronter de nouvelles dépenses.»

Les premières 13e rentes seront versées en décembre 2026. Le Parlement, quant à lui, doit débattre du dossier entre les sessions de décembre et de mars 2025. Un calendrier serré synonyme d'étincelles sous la Coupole.