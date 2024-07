1/4 Alina S.*, une diplomate de l'ambassade de Suisse en Nouvelle-Zélande, a mytérieusement perdu la vie le 25 juillet, selon plusieurs médias néo-zélandais.

Liza Mia Stoll

Alina S.* voulait se reposer après une mission harassante à l'ambassade de Suisse en Nouvelle-Zélande et avait spécialement fait le voyage vers la Suisse et l'Allemagne. Mais le 25 juillet, elle a brutalement perdu la vie pour une raison encore inconnue, selon plusieurs médias néo-zélandais.

Interrogé par Blick, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) confirme la mort de leur collaboratrice: «Le DFAE et son chef, le conseiller fédéral Ignazio Cassis, sont profondément touchés par ce décès et présentent leurs condoléances à la famille. Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a transmis ses pensées à la famille endeuillée. Le département est en contact avec la famille de la collaboratrice décédée.»

L'ambassadeur de Suisse en Nouvelle-Zélande, Viktor Vavricka, a déclaré au portail néo-zélandais Stuff que la femme de 49 ans avait pris congé pour se rendre en Suisse et en Allemagne. Le but de son voyage était notamment d'assister à la cérémonie de remise de diplôme de son fils.

«La cause de son décès n'est pas encore totalement élucidée, mais il semblerait qu'il s'agisse d'une infection bactérienne qui a entraîné une septicémie et finalement, une insuffisance cardiaque. Tout a été très vite.»

«Elle faisait beaucoup de voile et de randonnée»

Cette mère de deux enfants, qui avait travaillé pendant une trentaine d'années pour le Service suisse des affaires étrangères, occupait sa fonction actuelle depuis 2021. «Elle était vraiment en forme, en bonne santé et était très active, poursuit Viktor Vavricka. Elle faisait beaucoup de voile et de randonnée. C'était une femme engagée et profitait pleinement de ce que la Nouvelle-Zélande avait à offrir.»

L'ambassade est en «contact très étroit» avec sa famille en Suisse ainsi qu'avec son partenaire à Wellington, assure l'ambassadeur de Suisse en Nouvelle-Zélande. «C'est un grand choc pour toute la famille. Ils essaient de faire face à la situation et de s'organiser.»

Viktor Vavricka a par ailleurs posté un message d'hommage à sa collègue sur LinkedIn: «Dans une mission diplomatique à l'étranger, les collègues deviennent plus que de simples collaborateurs, ils deviennent une famille. Je perds une amie fiable et une collaboratrice appréciée. Nous nous souviendrons toujours d'elle.»

Un porte-parole du ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce a déclaré que le ministère avait présenté ses condoléances à l'ambassade de Suisse et au ministère suisse des Affaires étrangères: «Alina S. était une diplomate dévouée et très professionnelle et nous apprécions grandement la contribution qu'elle a apportée aux excellentes relations entre nos deux pays.»

*Nom modifié