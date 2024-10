«Je ne sais plus comment on se fait des amis»

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

«Je ne sais plus comment on se fait des amis. Ça me manque d'être petit.» L'appel à l'aide de Serge, un Suisse expatrié à Paris, a visiblement touché une corde sensible. Dans une vidéo partagée sur son compte Tiktok et relayée par «20 minutes», le jeune homme, larmes aux yeux, se confie sur ses difficultés à rencontrer de nouvelles personnes en tant qu'adulte.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La vidéo a été vue des millions de fois et a généré des milliers de commentaires. Serge propose alors, comme une bouteille à la mer, un rendez-vous au Louvre. S'y est-il retrouvé seul, sous la grisaille parisienne?

Serge cartonne pour son physique?

Eh non! Une soixantaine de personnes souriantes a répondu présente. L'histoire ne dit pas si Serge a trouvé dans le lot un nouveau confident pour la vie.

Dans tous les cas, l'initiative du Romand a fait écho au ressenti de beaucoup d'internautes. «J’suis suissesse sur Paris depuis 3 ans, je comprends complètement ta situation, les Parisiens sont très particuliers», commente une jeune femme. Un autre nuance, arguant que le physique de Serge a fait la différence: «Sauf que s’il était pas beau personne ce serai pointer (sic) et ça on le sait, le beauty privilège et surtout sur TikTok.»