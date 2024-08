«J'ai vraiment pleuré» 15 ans plus tard, des touristes britanniques choqués par la fonte du glacier du Rhône

Deux touristes britanniques, Duncan Porter et sa femme Helen, sont revenus au glacier du Rhône en Valais, 15 ans plus tard. Et ils sont bouleversés par la fonte de la glace: «J'ai vraiment pleuré!» Un expert nous livre son (triste) constat.