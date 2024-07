«Graves défauts» Levée de boucliers contre le parc solaire alpin de Grengiols (VS)

Quatre organisations environnementales s'opposent au parc solaire alpin projeté dans le parc naturel de la vallée de Binn, dans la commune de Grengiols (VS). Elles dénoncent jeudi une étude d'impact «insuffisante» et une planification non conforme à la loi.