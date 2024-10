Plusieurs choses vont évoluer ce mardi. Au menu de ce 1 octobre: réforme de la santé, l'UBS accusée de blanchiment, Alain Berset pour sa grande première au Conseil de l'Europe, la Suisse qui préside le Conseil de sécurité de l'ONU et l'anniversaire du CERN.

Alain Berset prend la parole ce mardi pour la première fois en tant que secrétaire général du Conseil de l'Europe (Archive). Photo: keystone-sda.ch

Solène Monney

Que va-t-il se passer ce mardi 1 octobre en Suisse? Blick, avec l'aide de l'ATS, fait le tour. Florilège:

1 La gauche contre la réforme sur la santé

Quelques jours seulement après l'annonce d'une hausse de 6% des primes pour 2025, la gauche lance ce mardi les hostilités sur la réforme du financement uniforme des soins stationnaires et ambulatoires. Elle parle d'un projet «radical, antisocial et antidémocratique». L'Union syndicale suisse est à l'origine du référendum. Selon cette puissante organisation présidée par le socialiste vaudois Pierre-Yves Maillard, la réforme provoquerait des hausses de primes supplémentaires, une charge inacceptable pour la population.

2 L'UBS accusée de blanchir pour la mafia

Succédant à Credit Suisse, l'UBS comparaît mardi devant le Tribunal pénal fédéral. Avec deux autres prévenus, la banque est accusée de blanchiment d'argent pour le compte de la mafia bulgare. En première instance, Credit Suisse avait écopé d'une amende de 2 millions de francs et avait été astreint à verser une créance compensatrice de 19 millions à la Confédération.

3 Le premier discours d'Alain Berset au Conseil de l'Europe

Ce mardi se tient le premier discours d'Alain Berset en tant que secrétaire général du Conseil de l'Europe. L'ancien conseiller fédéral fribourgeois prendra la parole devant l'assemblée parlementaire de l'organisation. Alain Berset succède à Marija Pejcinovic Buric, qui part sur un bilan en demi-teinte à l'issue d'un mandat marqué par la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine.

4 La Suisse préside le Conseil de sécurité de l'ONU

La Suisse prend mardi pour la seconde fois la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Elle devra piloter pendant un mois les discussions dans une enceinte qui doit faire face à la détérioration de plusieurs conflits importants.

5 L'anniversaire du CERN

Le Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN) fête mardi à Meyrin (GE) ses 70 ans en compagnie de dirigeants de plusieurs pays. La présidente de la Confédération Viola Amherd, celle de la Commission européenne Ursula von der Leyen et six chefs d'Etat et de gouvernements sont attendus.