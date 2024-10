Fêtes, fric, fun Tout ce que Genève aurait pu avoir en tant que ville hôte du Concours Eurovision 2025

Genève a manqué des millions de retombées économiques et une belle animation en n'étant pas choisie pour organiser l'Eurovision 2025, un événement freiné par des oppositions politiques et une concurrence plus stable à Bâle, souligne la «Tribune de Genève».