Zurich et Berne lancent leur candidature pour organiser l'événement

Dans la nuit du 11 au 12 mai dernier, Nemo a remporté à Malmö (Suède) l'Eurovision Song Contest (ESC), permettant à la Suisse d'organiser l'événement sur son sol l'an prochain.

ATS Agence télégraphique suisse

Zurich est candidate à l'organisation du Concours Eurovision de la chanson (ESC) en mai 2025. Sa municipalité l'a communiqué jeudi. La ville la plus peuplée de Suisse rejoint ainsi Genève, Bâle et Berne/Bienne parmi les prétendantes officielles.

Avec le Hallenstadion et les halles de foire voisines pour la tenue de l'événement, avec le parc de la Landiwiese, au bord du lac, comme fanzone et avec la maison des congrès pour accueillir les soirées des clubs de fans de l'Eurovision, Zurich dispose de l'infrastructure adaptée et de sites attrayants, écrit l'exécutif de la ville.

La municipalité soumet au Parlement communal un crédit cadre de 20 millions de francs, destiné à accompagner les frais d'organisation. Les autres villes ayant annoncé le dépôt d'une candidature sont Genève, Bâle et le duo composé de Berne et Bienne, cité d'origine de Nemo, vainqueur de l'Eurovision Song Contest 2024. La SSR fera son choix à la fin août.

Bienne et Berne en concurrents solides

Les Villes de Berne et de Bienne vont également déposer un dossier de candidature commun pour accueillir l'Eurovision. Les deux villes, qui se présentent sous le slogan Bern United, bénéficient du soutien du Conseil-exécutif bernois.

La manifestation principale se déroulerait à Berne dans la nouvelle halle des expositions qui devrait être prête à temps. Des événements liés au concours Eurovision auraient lieu à Bienne d'où vient Nemo, ont annoncé jeudi les deux villes dans un communiqué.

La Ville de Berne entend participer aux coûts pour une somme de 7 millions de francs et la Ville de Bienne pour un million de francs. Le gouvernement va soumettre au Grand Conseil une demande de crédit-cadre, notamment pour les frais découlant des mesures de sécurité.