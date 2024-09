Un millier de personnes manifestent en faveur de l'asile

ATS Agence télégraphique suisse

Les participants ont manifesté dans les rues de Berne pour un droit à la migration. Photo: ANTHONY ANEX

Près d'un millier de personnes se sont réunies samedi pour manifester à Berne en faveur du droit à l'asile, sous le slogan «Entre nous, pas de frontière». Le mouvement de politique migratoire Solidarité sans frontières ainsi que plus d'une centaine d'autres partis et organisations avaient appelé à venir défiler. Les manifestants se sont réunis en début d'après-midi. Ils ont ensuite traversé la vieille ville de Berne jusque devant le Palais fédéral.

Le domaine de l'asile et de la migration est marqué par la mise à l'écart et la privation de droit, ont critiqué les participants. Beaucoup de gens qui vivent ici sont réduits à leur histoire migratoire et exclus de manière raciste, selon eux. Les manifestants ont appelé à un changement. «Nous faisons tous partie d'une société ouverte et diverse», a souligné l'appel. «Nous ne nous laissons pas diviser.»