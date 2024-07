Employée au noir à Zurich Pour du ménage non déclaré, cette Ukrainienne finit au poste et reçoit une amende de 3000 francs

Elle a fui la guerre et voulait commencer une nouvelle vie à Zurich. Mais les projets de cette Ukrainienne ont été stoppés net. Tout ça pour une affaire de ménage non déclaré, qui la conduira au poste de police et déclenchera une procédure pénale contre elle.