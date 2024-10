Les 5 choses qui vont se passer en Suisse ce vendredi 4 octobre

A cause d'une mauvaise récolte, le prix de la farine et du pain augmente. Photo: IMAGO/Mint Images

Qu’est-ce que nous réserve cette journée du 4 octobre en Suisse? Blick, avec l’aide de l’ATS, vous propose un tour d’horizon. C’est parti:

1 Du pain coûteux

Une mauvaise récolte de blé provoque un renchérissement des prix de la farine et du pain en Suisse, constate Blick, ce vendredi. Coop a déjà prévenu qu’il allait adapter les prix de ses pains. Quant à Migros, des calculs sont toujours en cours. Selon Thomas Weisflog, vice-directeur de Granum, l’interprofession de la branche suisse des céréales, des oléagineux et des protéagineux, la récolte de blé et d’orge panifiables sera cette année en Suisse inférieure d’un tiers à celle de l’année dernière.

2 Un tueur d’animaux sévit en Romandie

L’Exécutif de Baulmes, dans le Nord vaudois, tire la sonnette d’alarme dans le bulletin des avis officiels du 2 octobre. Elle met en garde les propriétaires d’animaux: plusieurs compagnons à quatre pattes ont été retrouvés morts aux abords du village. Les autorités privilégient la piste de l’empoissonnement.

3 L’attaque au couteau fait couler de l’encre en Chine

Les internautes chinois sont indignés par l’agression au couteau d'enfants commise par un étudiant chinois à Zurich mardi 2 octobre, rapportent «24 heures» et la «Tribune de Genève». Le nom de l’assaillant a été rendu public et son compte Instagram est inondé de commentaires négatifs. L’homme de 23 ans a été placé en détention préventive jeudi. Les raisons de son acte ne sont pas encore connues. L’attaque a fait trois blessés.

4 Une tentative de sauvetage de la Confédération

La Confédération souhaite prolonger le financement des installations solaires alpines au-delà de 2025, affirment vendredi la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger». Elle étudie un sauvetage des projets par voie d’ordonnance. Les associations de protection de l’environnement se mettent en travers de son chemin: leurs nombreux recours contre plusieurs installations solaires dans les Alpes pourraient plomber le concept «Solar Express» adopté par le Parlement. Selon plusieurs sources, une tentative de sauvetage sera mise en place la semaine prochaine au sein de la commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des Etats. Un autre projet d'intervention est aussi discuté par les Cantons.

5 Des Suisses en NHL

La saison de la National Hockey League (NHL) commence vendredi à Prague avec une rencontre entre les New Jersey Devils, qui alignent trois Suisses, et les Buffalo Sabres. Onze Helvètes devraient griffer les glaces nord-américaines durant la saison. Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Sigenthaler (New Jersey), Roman Josi (Nashville), Kevin Fiala (Los Angeles), Nino Niederreiter (Winnipeg), Pius Suter (Vancouver), Philipp Kurashev (Chicago), Janis Moser (Tampa Bay) sont certains de disputer l’ensemble de la saison à moins d’une blessure. Le gardien Akira Schmid (Las Vegas) et Lian Bichsel (Dallas) pourraient, eux aussi jouer, en NHL cette saison.