Une personne trouvée morte après une explosion

L'incendie a ravagé un appartement.

ATS Agence télégraphique suisse

Une personne a été trouvée morte dans un appartement après une explosion dans la nuit de jeudi à vendredi à Rüttenen (SO). L'identité de la personne décédée et la cause de l'explosion et de l'incendie qui a suivi ne sont pas encore connues.

L'explosion s'est produite vendredi vers 00h45, a indiqué la police cantonale soleuroise. Lorsque les forces d'intervention sont arrivées sur place, l'appartement du rez-de-chaussée de l'immeuble de deux étages était entièrement en feu. Les pompiers ont trouvé la personne morte lors des travaux d'extinction.

Certains appartements de l'immeuble ne sont plus habitables. La commune cherche des solutions d'hébergement. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de l'explosion. La police cherche d'éventuels témoins. Le corps de la victime a été confié à un institut de médecine légale dans le but de l'identifier.