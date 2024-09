Deux blessés dans l'incendie qui a suivi Vaud: Une explosion à La Tour-de-Peilz fait un mort

L'explosion d'un appartement tue un homme et cause deux hospitalisations, ce lundi matin à La Tour-de-Peilz (VD). La police cantonale vaudoise communique cet après-midi et doit encore déterminer les causes de l'incident meurtrier, qui a causé un incendie.