Le trafic CFF perturbé entre Romont et Fribourg

Thibault Gilgen

Un véhicule agricole a provoqué un accident sur la ligne CFF entre Romont et Fribourg. Photo: IMAGO/dieBildmanufaktur

Il faut faire preuve de patience si vous empruntez les lignes CFF entre Romont et Fribourg en cette fin d'après-midi. En raison de l'arrachage de la ligne de contact, causée par un véhicule agricole, les trains circulent avec difficulté, ce qui se répercute logiquement sur les voyageurs entre Lausanne et Berne. Des retards et des suppressions de train sont à prévoir, indiquent les CFF sur leur site.

Il est donné conseil aux voyageurs entre Genève, Lausanne, Berne et Zurich de circuler via Bienne et ceux qui veulent se rendre à Fribourg de passer par Yverdon-les-Bains. Celles et ceux qui passent habituellement par Palézieux peuvent rejoindre Fribourg via Payerne. La perturbation devrait durer au moins jusqu'à ce jeudi 26 septembre à quatre heures du matin.