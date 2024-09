Le service public sera amputé en 2025 de 55 équivalents plein-temps afin d'économiser 10 millions de francs. Mais la RTS annonce dors et déjà que des mesures d'économies plus importantes encore sont attendues pour 2026...

Des économies encore plus importantes prévues pour 2026...

ATS Agence télégraphique suisse

Photo: KEYSTONE

La Radio Télévision Suisse (RTS) devra économiser 10 millions de francs en 2025. Elle envisage de supprimer 55 postes équivalents temps plein, a-t-elle annoncé jeudi. En cause: la hausse des prix et une baisse continue des recettes commerciales.

La part de redevance perçue par la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) étant insuffisante, le groupe doit économiser 50 millions l'an prochain. La RTS veut tout faire pour limiter l'impact sur le personnel et va «miser autant que possible sur les fluctuations naturelles», relève son directeur Pascal Crittin, cité dans le communiqué.

Le nombre de licenciements devrait ainsi être inférieur à 30 sur les 1800 collaborateurs que compte l'entreprise. D'importantes économies sont prévues au niveau des modes de production, avec notamment une simplification de la réalisation d'émissions et la suppression de celles qui ne sont pas prioritaires. Toutes les mesures ont été mises en consultation auprès du personnel.

Baisse de la redevance

Ces économies s'ajoutent à celles réalisées depuis 2016. La perte de la pleine indexation à l'inflation et les pertes commerciales obligeront à nouveau la RTS à mettre en oeuvre un autre plan d'économies au moins aussi important en 2026, prévient l'entreprise. Puis dès 2027 et durant trois ans, la RTS devra tenir compte de la baisse progressive de la redevance.

Les futures économies s'inscriront, elles aussi, dans la dynamique de transformation numérique, déjà entamée avec succès, précise la RTS. L'entreprise entend continuer à s'adapter à l'évolution rapide des usages et besoins du public.