Les trains Flirt seront livrés en 2028 (archives). Photo: PETER ENDIG

ATS Agence télégraphique suisse

C'est ce qu'a indiqué le groupe thurgovien mardi. Les trains seront livrés en 2028 et ils seront mis en service dans la région danoise du Seeland, plus précisément sur les lignes Tølløsebanen et Østbanen.

Il y a aussi possibilité d'engager ces trains sur les lignes Lollandsbanen et Odsherredsbanen. Les détails financiers du contrat ne sont pas révélés.